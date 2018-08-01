КПО представила результаты производственной деятельности за первое полугодие 2018 года

По итогам первого полугодия 2018 года доля местного содержания в поставках товаров, работ и услуг на Карачаганакском проекте превысила 56%.

Компания "Карачаганак Петролиум Оперейтинг Б.В." (КПО) 1 августа представила результаты производственной деятельности за первое полугодие 2018 года.

Как отметил генеральный директор КПО Эдвин Блом, за первые шесть месяцев текущего года КПО добилась отличных производственных показателей - за данный период было добыто свыше 77 миллионов баррелей в нефтяном эквиваленте стабилизированных и нестабилизированных жидких углеводородов, неочищенного газа и топливного газа. При этом объем обратной закачки газа для поддержания пластового давления составил 4,3 миллиарда кубометров, что примерно соответствует 44% от общего объема добытого газа.

"КПО вносит существенный вклад в развитие экономики Западно-Казахстанской области. Общая сумма инвестиций компаний-акционеров по Карачаганакскому проекту в разработку месторождения на сегодня превысила 23,7 миллиарда долларов", - сказал Эдвин Блом.

В своей деятельности КПО стремится обеспечить условия для устойчивого развития. В русле решения этой задачи лежат и наши усилия по охране окружающей среды и энергосбережению. Основным приоритетом в сфере экологии является снижение выбросов загрязняющих веществ, утилизация отходов и внедрение новых природоохранных технологий. По результатам полугодия показатель утилизации газа на Карачаганаке достиг 99,95%, что является показателем мирового класса. В целом, общая сумма инвестиций КПО на реализацию природоохранных мероприятий с 1998 года составила 368 миллионов долларов.

Поддержка местных поставщиков также является одним из ключевых направлений в деятельности КПО. По итогам первого полугодия 2018 года доля местного содержания в поставках товаров, работ и услуг на Карачаганакском проекте превысила 56%, что в денежном выражении соответствует приблизительно 209 миллионам долларов.

"В целом, с момента подписания Окончательного соглашения о разделе продукции (ОСРП) в 1997 году, доля местного содержания в поставках товаров, работ и услуг КПО достигла уровня в 6,7 миллиарда долларов США. В этом году планируется ряд новых проектов с целью продления текущего уровня добычи. При этом, местные товары и услуги будут задействованы в максимально возможных объёмах", - отметил он.

В настоящий момент КПО наметила к реализации ряд инициатив по цифровизации, которые позволят добиться дальнейшего улучшения производственных показателей в сфере обеспечения промышленной безопасности, охраны окружающей среды; управления производством, развития местного содержания, обучения персонала, финансов и прочего.

На протяжении двух десятилетий КПО последовательно повышает роль казахстанских сотрудников в проекте. По результатам первого полугодия 2018 года казахстанские сотрудники составили 95% квалифицированных специалистов и 77% руководящего звена.

Корпоративная социальная ответственность также является одним из приоритетных направлений в деятельности КПО. КПО ежегодно выделяет 20 миллионов долларов на реализацию социально-инфраструктурных проектов в регионе. На период с 2018 по 2022 гг. эта сумма увеличена до 30 миллионов долларов. На сегодня общая сумма инвестиций КПО в развитие социальной инфраструктуры Западно-Казахстанской области составила порядка 353 миллионов долларов.

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