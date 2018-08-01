LG подарит время для отдыха

Получите сертификат в СПА при покупке техники для дома и участвуйте в розыгрыше ценных призов!

Компания LG Electronics (LG) объявляет о промо-акции для покупателей техники для дома – холодильников линейки InstaView Door-in-Door и ISKRA T, а также стиральных машин TwinWash и Spa Steam Combo.

Участники акции получат сертификаты на посещение СПА-центра, а также могут принять участие в розыгрыше техники LG – холодильника InstaView Door-in-Door, стиральной машины TwinWash, робота-пылесоса LG HOM-BOT, микроволновой печи, LG NeoChef. Акция проходит в Астане, Алматы и Шымкенте. Наличие сертификатов и получение их после регистрации покупки на сайте www.lgpromo.kz.

Для участия в промо-акции необходимо:

1. Приобрести одну из моделей техники LG, участвующей в акции (холодильники линейки InstaView Door-in-Door и ISKRA T, стиральные машины TwinWash и Spa Steam Combo), в магазинах электроники Technodom, Sulpak, Evrika в Астане, Алматы или Шымкенте. 2. Зарегистрировать чек покупки на сайте www.lgpromo.kz.

Полные правила промоакции можно посмотреть на сайте www.lgpromo.kz.

Промо-акция проходит с 1 августа по 30 сентября 2018 года. Участники промо-акции получат сертификат на двоих на посещение СПА-центра (Wellness Club Luxor в Алматы, СПА центр гостиницы Rixos President Astana в Астана, СПА центр гостиницы Rixos Khadisha Shymkent в Шымкент). Количество сертификатов ограничено. Наличие сертификатов необходимо уточнять на сайте www.lgpromo.kz. В рамках промо-акции также состоится розыгрыш техники LG среди участников, зарегистрировавших чеки покупки на сайте www.lgpromo.kz.

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