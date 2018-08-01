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В Карагандинской области обсудили вопросы оптимизации подведомственных организаций госорганов

Область с рабочим визитом посетила заместитель Председателя Агентства по делам государственной службы и противодействию коррупции Айгуль Шаимова.

Фото : Total.kz1 августа 2018, 18:42

Для изучения и обсуждения данного вопроса с руководством региона Карагандинскую область с рабочим визитом посетила заместитель Председателя Агентства по делам государственной службы и противодействию коррупции Айгуль Шаимова, передает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу АДГСПК РК.

Оптимизация подведомственных организаций госорганов проводится в реализацию Послания Главы государства народу Казахстана «Новые возможности развития в условиях четвертой промышленной революции», в котором определена задача по дальнейшему построению эффективного государственного управления.

При участии акима Карагандинской области Ерлана Кошанова состоялась встреча зампреда АДГСПК Айгуль Шаимовой с активом региона. На встрече обсудили последующие совместные действия по выработке более эффективной системы управления персоналом в подведомственных организациях госорганов.

В ходе визита Айгуль Шаимова посетила подведомственные организации сфер образования, культуры и спорта Абайского района, городов Караганда и Шахтинск.

В перспективе положительный опыт снижения административных расходов Карагандинской области будет применен во всех остальных регионах страны.


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