Один из лучших бомбардиров в истории "Кайрата" завершил карьеру игрока

В КПЛ на его счету ровно 100 голов.

37-летний нападающий Алибек Булешев завершил карьеру футболиста, пишет Vesti.kz

За кокшетауский клуб Булешев выступал с 2013 года, но первую часть прошлого сезона отыграл в "Ордабасы". За шесть лет он провел за "Окжетпес" 141 матч во всех турнирах и забил 58 голов, что позволило ему стать лучшим бомбардиров в истории "синегорцев".

Последний матч в карьере Булешев провел 21 июля, когда вышел на замену в игре с "Актобе-Жас" (2:0) и забил второй мяч "Окжетпеса".

Свою известность Булешев получил качестве футболиста "Кайрата" - он остается одним из лучшим бомбардиров в истории клуба. Также форвард успел поиграл за "Актобе", "Тараз", "Атырау", "Ордабасы", "Сункар" и "Жетысу". За сборную Казахстана в период с 2002 по 2004 год провел девять матчей.

Карьеру футболиста Булешев начинал в 1999 году. За 19 лет он успел по два раза стать чемпионом Казахстана в высшей и первой лигах и дважды выиграть Кубок РК. В КПЛ на его счету ровно 100 голов в 332 матчах, а в первой лиге - 62 мячей в 92 играх.

В заявлении "Окжетпеса" говорится, что Булешев займет административную должность в клубе, но какую именно - пока не уточняется.

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