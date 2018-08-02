Украине на нужды обороны США выделит $250 миллионов

Украина уже получала военные средства от США, Литвы, Великобритании и Канады.

Сенат США согласовал оборонный бюджет страны, в котором предусмотрено выделение 250 миллионов долларов (87052500000 тенге) Украине в качестве помощи по укреплению обороноспособности государства. Об этом на своей странице в Facebook сообщило украинское посольство в США, передает РИА Новости.

"Документ, в частности, предусматривает помощь Украине в усилении возможностей защиты от кибератак, обеспечении безопасности компьютерных сетей органов государственной власти, уменьшении зависимости от российских информационных и коммуникационных технологий, содействии участия в программах обмена информацией", — гласит запись дипломатического ведомства.

Ранее американский оборонный бюджет на 2019 финансовый год был одобрен палатой представителей конгресса США. Теперь он должен поступить на подпись главе государства.

В 2018 году Украина получила от США, Литвы, Великобритании и Канады летального оружия и других военных средств более чем на 40 миллионов долларов (13928400000 тенге).

Россия неоднократно предостерегала от поставки вооружений на Украину, так как это лишь приведет к эскалации конфликта в Донбассе. Как не раз заявлял пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, поставки оружия на Украину извне не будут способствовать урегулированию в Донбассе и реализации минских соглашений.

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