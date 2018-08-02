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Какие улицы перекрыты на ремонт в Алматы

В частности, планируют перекрыть ул. Казыбек би от ул. Панфилова до ул. Абдуллиных с 3 по 4 августа.

Фото : kolesa.kz2 августа 2018, 12:21

Движение автотранспорта по ул. Тимирязева от ул. Байтурсынова до ул. Розыбакиева будет затруднено с 28 июля по 15 сентября в связи с работами по линии BRT, сообщает zakon.kz со ссылкой на сайт kolesa.kz.

На 2 августа перекрыты:

• ул. Тургута Озала от Дюсенова до Толе би до 9 августа
• Автомобильный мост через реку Аксай по ул. Жандосова в Наурызбайском районе. Движение будет организовано по временной объездной дороге до 1 октября
• ул. Жансугурова от ул. Ломоносова до ул. Тобаякова до 1 октября
• северная сторона улицы Толе би от Брусиловского до Тлендиева
• северная часть проспекта Назарбаева ниже Райымбека, где строится развязка на пересечении с улицей Жансугурова

Планируют перекрыть:

• ул. Казыбек би от ул. Панфилова до ул. Абдуллиных с 3 по 4 августа;
• ул. Тимирязева от ул. Байзакова до ул. Шашкина с 3 по 5 августа.


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