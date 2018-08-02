Кызылординка выиграла инновационный грант после курсов "Бизнес-Советник" 

С начала текущего года обучено 1773 человек.

Одна из проектов, имеющих высокий спрос в Палате предпринимателей – курсы "Бизнес-Советник". Только за прошлый год при годовом плане обучения 800 человек, было обучено 1555 кызылординцев, сообщает пресс-служба Палаты предпринимателей Кызылординской области

С начала текущего года обучено 1773 человек. Из них 758 кызылординцев являются участниками инновационного гранта, объявленного областным акиматом. Около 1600 человек стоят в очереди на обучение. За 6 месяцев текущего года были профинансированы проекты 244 человек на общую сумму 364,2 млн.тенге.

Одна из участниц обучающего курса "Бизнес-Советник" Шаутеева Жанар. Изготовление подарков и сувениров своими руками (handmade) было личным хобби Жанар. Вместе с мужем они зародились идеей создания необычных, особенных сувениров и подарков и начали выпускать изделия из фанеры применяя лазерное выжигание. Заметив огромный спрос, Жанар решила свое хобби превратить в собственное дело. Приняв участие на обучающем курсе "Бизнес-Советник" она получила направление в мир предпринимательства, а затем представила свой проект на инновационный грант. В результате стала обладателем гранта, а на полученные средства приобрела оборудование, необходимое для производства данных изделий. Молодой предприниматель, которая уже сейчас принимает участие в разных национальных выставках и представляет свои изделия, очень рада предоставленной государством поддержке.

"Мы в первую очередь должны изменить свои взгляды. Я сама убедилась в том, что позитивные мысли – основа плодотворной работы. В то время, когда занималась своим хобби, я вообще не верила, что можно получить какую-либо помощь от государства. Обучилась на курсах "Бизнес-Советник" и получила полную информацию об основах предпринимательства. Затем в целях превратить свое хобби в собственное дело представила свой проект на инновационный грант. Я безумно рада, что стала обладателем гранта", - сообщила Шаутеева Жанар.

Свои работы предприниматель выставляет на странице в Instagram.

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