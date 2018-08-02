Рейтинг управленческой элиты РК продолжает возглавлять Карим Масимов

В "тройку сильнейших", помимо Масимова, вошли Адильбек Джаксыбеков и Тимур Кулибаев.

Исследователи общественного фонда «Стратегия» провели экспертный опрос для составления рейтинга управленческой элиты Казахстана, сообщает zakon.kz со ссылкой на сайт фонда.

Второй квартал 2018 года запомнился несколькими изменениями на политической арене страны. Прежде всего, на административно-территориальной карте Казахстана появился новый 17-й регион. Шымкент получил статус города республиканского значения, административный центр области перенесен из Шымкента в г.Туркестан, а Южно-Казахстанская область переименована в Туркестанскую.

Как показывают итоги опроса за второй квартал 2018 года, данные трансформации пока не сильно повлияли на результаты рейтинга, т.е., заметных подвижек в списке не наблюдалось.

Лидирующую позицию в рейтинге продолжает удерживать председатель КНБ Карим Масимов (1 место; 5,36 балла). При этом он имеет оценки 5 баллов и выше по всем трем номинациям: авторитетность – 5,68 балла, эффективность - 5,05 балла, перспективность – 5,36 балла. Вторым лидером рейтинга является руководитель администрации Президента РК Адильбек Джаксыбеков (2 место; 4,83 балла).

Обращает внимание, что именно эта пара управленцев достаточно долгое время находится на самой верхней позиции рейтинга. Карим Масимов с того момента как стал председателем КНБ (с 4 квартала 2016 года) занимает первое место, и его влияние ни разу не оценивалось ниже 5 баллов из 7 возможных.

Выше 4-х баллов, но меньше 5-ти, во 2 квартале 2018 года из 48 персон, вошедших в список, набрал 13 политик.

Сохраняет третье место в рейтинге председатель президиума Национальной палаты предпринимателей Тимур Кулибаев (4,68 балла). Вместе с тем, отмечается постепенное снижение экспертных оценок по всем критериям: авторитетности его как личности (-0,5 п.п.), эффективности как менеджера (-0,3) и перспективности как политика (-0,6) («много социального пафоса не по теме появилось»).

Продолжает постепенно усиливать свои позиции в рейтинге посол РК в РФ Имангали Тасмагамбетов. Во втором квартале он поднялся с пятой позиции на третью-четвертую (4,68 балла). Эксперты не исключают его возвращения на руководящую должность: «по некоторым источникам есть вероятность возвращения его на одну из ключевых позиций в руководстве страны».

Не наблюдаются сдвиги в оценках председателя правления ФНБ «Самрук-Казына» Ахметжана Есимова (4,67 балла), и он потерял 4-позицию, опустившись на ступеньку ниже. Но следует отметить, что он почти год находится в первой пятерке, и высоко авторитетен (5,18 балла) («Высокий авторитет, но Есимов находится в конфликтной зоне, где пересекаются множество интересов. Тяжело»), также часть экспертов признает его перспективность, «потенциальный премьер».

Улучшил свою позицию в рейтинге один из самых стабильных управленцев генеральный прокурор Кайрат Кожамжаров (с 9 на 6 место; 4,36 балла). Прогресс произошел, прежде всего, из-за достаточно высокого показателя «эффективности» - 5 место («накопил большой массив компромата на всех лиц государства»).

Поднялись в рейтинге и значительно улучшили свои позиции аким города Алматы Бауыржан Байбек (с 15 на 10 место; 4,14 балла) и председатель Агентства по делам государственной службы и противодействию коррупции Алик Шпекбаев (с 19 на 12 место; 4,08 балла) («укрепляет позиции, работает на результат»).

В адрес Байбека звучали и негативные комментарии экспертов: «усложняет жизнь горожанам. Нет коммуникации с обществом», но также звучали и в достаточной степени комплементарные мнения: «полный карт-бланш и особая поддержка со стороны Елбасы». Т.е., по существу обозначился еще один претендент на пост премьер-министра РК, который «показал, что не боится вносить коренные изменения, без предварительного планирования» и которого «ждут в столице. Опять».

На этом фоне потерял свои позиции аким города Астаны Асет Исекешев (с 6 на 8 место; 4,2 балла).

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