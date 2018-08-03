В Уральске мать с тремя детьми находятся на грани голода

Вероника Симоненко вместе с тремя детьми снимает времянку.

Уже неделю Вероника Симоненко не покупает продукты – у матери троих детей нет денег, чтобы купить детям еду, передает Zakon.kz со ссылкой на "Уральскую неделю".

Вероника Симоненко вместе с тремя детьми снимает времянку. Место, а точнее — одна комната, изначально было оборудовано под зал для компьютерных игр. С мужем – в разводе. У женщины нет работы, на её руках — трое детей 7 и 2,5 лет. Раньше Вероника работала учителем, у нее стаж 11 лет. Но сейчас она не может выйти на работу, ей не с кем оставить детей – её малышам-близнецам Коле и Лёше — по два с половиной года.

Чтобы оплачивать за садик, нужна 21 тысяча тенге. Но сейчас, как признаётся сама женщина, у неё нет денег не только на детсад — ей не на что купить продукты. В её доме холодильник отключен, потому что там нечего хранить.

— Я в полном отчаянии, — откровенно говорит Вероника. – Мне неудобно просить помощи у людей, но ещё страшнее, что мне нечем накормить детей.

Женщина рассказывает, что ещё до декрета она взяла кредит, и сейчас банк забирает те 20 тысяч тенге, которые бывший муж перечисляет ей в качестве алиментов. По её словам, коллекторы звонят им каждый день, угрожая конфисковать имущество. Но в доме ничего, кроме детей, нет.

— Больше недели в доме нет продуктов. Вчера соседка принесла два яйца и половину буханки хлеба. Даже порошка нет, остался маленький кусочек мыла. Я обращалась в государственные органы, но никакой поддержки не получила. Собиралась отдать детей в детсад, чтобы вернуться на работу. Но банк забирает все деньги. Единственное, чего я отчаянно боюсь, что моих детей заберут. Больше просить некого, и жизнь довела меня просить помощи у чужих людей, как бы неудобно мне ни было -, откровенно говорит Вероника.

Если у вас есть возможность помочь Веронике продуктами или материально, свяжитесь с ней по номеру: +7 705 813 20 90.

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