Более тысячи мигрантов находились в Алматы нелегально

За нарушение миграционного законодательства к административной ответственности привлечены 1 232 человека.

ДВД Алматы отчитался об итогах отработки «Мигрант», передает Zakon.kz.

Подведены итоги оперативно-профилактического мероприятия «Мигрант», стартовавшего в Алматы 24 июля. Целью мероприятия служит оздоровление криминогенной обстановки в мегаполисе, выявление лиц, незаконно пребывающих в городе, а также пресечение каналов нелегальной миграции.

«По результатам проведенного ОПМ за нарушение миграционного законодательства к административной ответственности привлечены 1 232 человека, 1 065 из них -иностранные граждане. По решению суда за пределы страны выдворены 178 иностранцев. За нарушение правил привлечения иностранной рабочей силы в РК к ответственности привлечены 34 работодателя. Вместе с тем, 432 человека до установления их личностей водворены в приемники-распределители ДВД. Также зарегистрированы 11 досудебных расследований за нарушения миграционного законодательства, предусмотренных УК РК. Все они инициированы по фактам неисполнения решения суда», - информировал заместитель начальника Управления миграционной службы ДВД Алматы майор полиции Жандос Турысбеков.

Напомним, полицейские совместно с заинтересованными службами и государственными органами провели мероприятия по выявлению организаций и физических лиц, незаконно использующих иностранцев, прибывших из стран ближнего и дальнего зарубежья. В ходе мероприятия были проверены торговые дома, кафе, бары, рестораны, увеселительные заведения, городские рынки, прилегающие к ним территории, включая жилые массивы, гостиницы, хостелы и общежития, где проживают иностранцы.

«Следует отметить, что полицией на постоянной основе принимаются меры по оздоровлению миграционной ситуации в городе. К слову, в первом полугодии 2018 года в ходе проверки 212 тысяч иностранцев, прибывших в Алматы, за нарушения миграционного законодательства привлечены к административной ответственности свыше 21 тысячи, 1 756 из них водворены в приемник-распределитель, 1 266 выдворены за пределы республики. Легализовано более 23 тысяч трудовых мигрантов», - уточнил Жандос Турысбеков.

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