12-летняя девочка из Англии переросла рекорд Гиннесса

Ее рост составляет уже 189 см и останавливаться не собирается.

12-летняя жительница Саутгемптона, Англия, стала самой высокой девочкой в мире и уже давно переросла своих родителей. Рост Софи Холлинс составляет 189 см. Дома она достаёт до потолков, а в школе она выше своих одноклассников на две головы, сообщает life.ru со ссылкой на издание Mirror.

"Я всегда знала, что я особенная. Я была самой высокой в своём классе с самого первого дня", – говорит Софи.

Несмотря на то что Софи попала в книгу рекордов Гиннесса, девочка надеется, что после проведённой операции она перестанет расти. Дело в том, что врачи поставили ей опасный для жизни диагноз — синдром Марфана. Это генетическое заболевание, которое поражает соединительные ткани организма, что, в свою очередь, приводит к проблемам с внутренними органами и экстремальному росту.

В шесть лет рост Софи составлял 147 см, а уже через четыре года — 155 см. Врачи пытались приостановить рост ребёнка при помощи операции на коленях и гормонов, чтобы ускорить половое созревание.

"Мама рассказала мне о синдроме Марфана, когда я была маленькой. Это то, кем я являюсь. Я горжусь этим, но счастлива, что мой рост остановится. Это круто — быть 189 см ростом, но выше я не хочу. Сейчас мои друзья даже начинают догонять меня", – сказала Софи.

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