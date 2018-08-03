Налоговые проверки сократят на 40% в 2018-2019 годах

В законодательство РК были внесены порядка тысячи поправок.

О планах по улучшению климата для малого и среднего бизнеса рассказали в департаменте государственных доходов Астаны, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В законодательство РК были внесены порядка 1 тыс. поправок. В частности, внесены поправки в 14 кодексов и в 109 законов РК. Основная идея вносимых изменений - создание благоприятных условий для малого и среднего предпринимательства и для бизнеса в целом», - сказал в кулуарах ЕНУ имени Л.Н. Гумилева заместитель начальника ДГД Астаны Канат Адильбаев.

Он также рассказал о планах по сокращению налоговых проверок в ближайшие два года.

«Мы планируем в 2018 году на 30%, а в следующем году хотим их сократить еще на 10%. Что касается текущего периода, то по итогам полугодия количество проведенных налоговых проверок не превысило 700. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года количество проверок сокращено почти втрое - в 2017 году количество проверок составляло около 2,3 тыс.», - отметил К. Адильбаев.

Кроме того, спикер напомнил, что в текущем году сокращено значительное количество налоговых сборов.

Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!