Налоговые проверки сократят на 40% в 2018-2019 годах
В законодательство РК были внесены порядка тысячи поправок.
Фото : buhday.ru3 августа 2018, 20:18
О планах по улучшению климата для малого и среднего бизнеса рассказали в департаменте государственных доходов Астаны, передает корреспондент МИА «Казинформ».
«В законодательство РК были внесены порядка 1 тыс. поправок. В частности, внесены поправки в 14 кодексов и в 109 законов РК. Основная идея вносимых изменений - создание благоприятных условий для малого и среднего предпринимательства и для бизнеса в целом», - сказал в кулуарах ЕНУ имени Л.Н. Гумилева заместитель начальника ДГД Астаны Канат Адильбаев.
Он также рассказал о планах по сокращению налоговых проверок в ближайшие два года.
«Мы планируем в 2018 году на 30%, а в следующем году хотим их сократить еще на 10%. Что касается текущего периода, то по итогам полугодия количество проведенных налоговых проверок не превысило 700. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года количество проверок сокращено почти втрое - в 2017 году количество проверок составляло около 2,3 тыс.», - отметил К. Адильбаев.
Кроме того, спикер напомнил, что в текущем году сокращено значительное количество налоговых сборов.
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