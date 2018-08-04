Брошенную на улице двухлетнюю девочку из Темиртау определили в Дом ребёнка

Мать оставила дочь незнакомке и исчезла.

Двухлетнюю девочку, которую мать бросила на улице в Темиртау, поместили в карагандинский Дом малютки, передаёт корреспондент BNews.kz.

"Ребёнок развивается в соответствии с возрастом, только ещё пока плохо говорит. К самостоятельности, конечно, не приучена, кушать сама не умеет, но зато очень общительная, с детками общается хорошо, никого не боится. Спит хорошо",- говорит и.о. директора Дома ребёнка "Ботагоз" Людмила Дроздова.

Милену привезли в Дом ребёнка из Темиртау. Там её мать бросила на улице. Женщина подошла к прохожей и попросила присмотреть за девочкой, якобы в заведение, куда ей нужно попасть, с ребёнком не пускают. Мать оставила незнакомке телефон и пропала.

Спустя время, женщина стала звонить матери, чтобы та забрала девочку, но телефон не отвечал. Жительница Темиртау вызвала полицию, полицейские привезли Милену в инфекционную больницу, у девочки наблюдались симптомы простуды и был обнаружен педикулёз.

Позже полицейские и представители акимата дозвонились до матери, выяснилось, что она жительница Караганды, 1992 года рождения. Они предложили встретиться, но женщина сообщила, что у неё нет документов ни своих, ни на девочку и на встречу не пришла.

Как сообщили специалисты опеки, теперь, если мать и захочет забрать девочку, её уже не отдадут. Сначала мать должна будет восстановить документы, а потом ещё доказать своё право на ребёнка.

"Вы знаете, пока сами мать не нашли, она не знала, где её ребёнок. За то, что оставила ребёнка, угроза для жизни ребёнка, что у чужих людей, предусмотрено наказание. Но это будет рассматривать полиция, за уклонение от воспитания", - сообщила заведующая сектором опеки и попечительства Отдела образования Темиртау Жулдыз Арелина.

Мать, бросившая ребёнка, должна будет непросто доказать своё право на дочь, но и убедить педагогов и полицейских в том, что она имеет необходимые условия для воспитания дочери, а это работа и жильё. Сейчас же женщине грозит административное наказание.

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