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В 335 км к югу от Алматы произошло землетрясение

Толчки были на территории Китая.

Фото : из открытых источников4 августа 2018, 22:07

В 335 км к югу от города Алматы на территории Китая произошло землетрясение, передает Zakon.kz со ссылкой на Сеть сейсмических станций ГУ «СОМЭ КН МОН РК».

Подземные толчки были зарегистрированы 4 августа в 19 часов 46 минут 27 секунд Алматинского времени. Энергетический класс землетрясения - 10.3. Магнитуда - 4.4, говорится в сообщении дежурного оператора ЦСО «Алматы».


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