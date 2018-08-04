В 335 км к югу от Алматы произошло землетрясение

Толчки были на территории Китая.

В 335 км к югу от города Алматы на территории Китая произошло землетрясение, передает Zakon.kz со ссылкой на Сеть сейсмических станций ГУ «СОМЭ КН МОН РК».

Подземные толчки были зарегистрированы 4 августа в 19 часов 46 минут 27 секунд Алматинского времени. Энергетический класс землетрясения - 10.3. Магнитуда - 4.4, говорится в сообщении дежурного оператора ЦСО «Алматы».

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