В 335 км к югу от Алматы произошло землетрясение
Толчки были на территории Китая.
Фото : из открытых источников4 августа 2018, 22:07
В 335 км к югу от города Алматы на территории Китая произошло землетрясение, передает Zakon.kz со ссылкой на Сеть сейсмических станций ГУ «СОМЭ КН МОН РК».
Подземные толчки были зарегистрированы 4 августа в 19 часов 46 минут 27 секунд Алматинского времени. Энергетический класс землетрясения - 10.3. Магнитуда - 4.4, говорится в сообщении дежурного оператора ЦСО «Алматы».
Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!
сообщить об ошибке
Сообщить об ошибке
4931281-5fc6f060b89591c242fb864a01770208
Сейчас читают
Читайте также
Загрузка...