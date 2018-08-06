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Саудовская Аравия отозвала своего посла в Канаде‍

Кроме того, МИД королевства объявил посла Канады персоной нон-грата и дал ему 24 часа на то, чтобы покинуть страну.

Фото : © AP Photo / Hassan Ammar, File6 августа 2018, 06:35

Эр-Рияд отзывает саудовского посла в Оттаве для консультаций, сообщает РИА Новости.

Кроме того, МИД королевства объявил посла Канады персоной нон-грата и дал ему 24 часа на то, чтобы покинуть страну.

Также Саудовская Аравия приняла решение о замораживании всех новых торговых и инвестиционных транзакций с Канадой.


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