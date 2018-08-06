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Девушка в казахском наряде повторила популярный челлендж

Видеозапись была опубликована на странице в Instagram.

Фото : кадр из видео6 августа 2018, 10:30

Девушка в казахском национальном костюме вышла и станцевала около автомобиля, сообщает Zakon.kz.

Видеозапись была опубликована на странице "astana_city" в Instagram.

"Популярный челлендж в казахском наряде под звон колокольчиков в шашбау", - говорится в описании к видео.

Комментаторы в большинстве своем не оценили поступок девушки и в целом этого популярного в мире челленджа. "Надо было песню казахскую поставить...", "Надоело уже", "Можно было бы добавить национальный танец" - написали пользователи соцсети.


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