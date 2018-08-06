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"Машина плывет". Астанчанин утопил Toyota Camry

Сильные дожди затопили улицы столицы.

Фото : кадр из видео6 августа 2018, 14:07

Автомобиль астанчанина пострадал после сильных дождей в минувшие выходные, передает Zakon.kz.

Видеозапись злоключений автовладельца опубликовали на странице "astana_zhest" в Instagram.

Автор ролика, сидя в автоцистерне, с энтузиазмом комментировал происходящее.

Проблемы с затопленной улицей наблюдались и в районе ТЦ "Евразия". Люди ходили в воде по щиколотку, продавцы же стояли возле своих прилавков.


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