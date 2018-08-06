Акимат и ЦОНы Атырауской области оказали более двух миллионов госуслуг за год

В 2016 году в области начались работы по оптимизации работы городских коммунальных служб.

В этот список вошли услуги предоставляемые центрами обслуживания населения, структурными подразделениями акимата Атырауской области, а также через социальные сети, мессенджеры и мобильные приложения, сообщает пресс-служба акима Атырауской области.

Как рассказали в пресс-службе акима Атырауской области, в 2016 году в области начались работы по оптимизации работы городских коммунальных служб.

- Их работа вызывала нарекания со стороны населения, жители жаловались на отсутствие обратной связи, медленное реагирование на запросы и жалобы и т.д., - рассказали в пресс-службе. – Нами были открыты горячие линии всех ключевых коммунальных служб через приложение WhatsApp, что существенно повысило их оперативность.

Впоследствии, в рамках реализации программы "Цифровой Казахстан", а также для расширения ряда инструментов оказания государственных услуг, местными исполнительными органами были открыты чат-канал в приложении Telegram "Акимат Атырауской области", а также мобильное приложение "Атырау Цифрлық Қабылдау".

- Услуги, оказываемые посредством чат-канала и мобильного приложения помогают местным исполнительным органам выявлять проблемные места в том либо ином населенном пункте. Оказывают влияние на улучшение безопасности дорожного движения, создают возможность ведения открытого диалога с населением. Цель их открытия – сделать получение государственных услуг и ответов от местных исполнительных органов максимально доступными, - сообщил первый заместитель акима Атырауской области Серик Шапкенов. – В данное время ведутся работы над созданием еще нескольких онлайн-инструментов, которые смогут существенно упростить процесс получения государственных услуг. Местными исполнительными органами оказывается более 600 государственных услуг – весь данный перечень ждет поэтапная автоматизация. Все это входит в концепцию развития проекта "Умный город".

Как отметил Шапкенов, в первую очередь положительные изменения затронут государственные услуги в сфере архитектуры и градостроительства, ЖКХ, земельных отношений, строительства и т.д.

В чат-канал в приложении Telegram "Акимат Атырауской области" с момента открытия (сентябрь 2017 года) было обработано более 2200 запросов. В мобильном приложении "Атырау Цифрлық Қабылдау" с января 2018 года - 1087 запросов. Чат-каналом и мобильным приложением пользуются более 7 тысяч человек.

Центрами обслуживания населения в Атырауской области в 2017 году было оказано 1 176 412 государственных услуг, с начала 2018 года - 648 915 услуг.

Всего аппаратом акима Атырауской области и структурными подразделениями акимата в 2017 году было оказано 1 531 984 государственных услуг, с начала 2018 года - 611 095 услуг.

Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!