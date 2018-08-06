В двух областях Казахстана объявлено штормовое предупреждение

7-9 августа в Кызылординской области местами сохраняются гроза, северо-восточный, северный ветер 15-20 м/с.

В Кызылординской и Костанайской областях объявлено штормовое предупреждение, сообщает Zakon.kz со ссылкой на РГП "Казгидромет".

7-9 августа в Кызылординской области местами сохраняются гроза, северо-восточный, северный ветер 15-20 м/с. 7 августа местами шквал, пыльная буря, днем на большей части области сильная жара до 41°С.

8-9 августа также - сильная жара до 40°С.

7 августа в Костанайской области ожидается местами гроза, при грозе западный ветер 15-20 м/с.

Вероятность шторма 90-95 %.

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