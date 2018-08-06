Новости
В других СМИ
Загрузка...
Читайте также
Новости партнеров

В двух областях Казахстана объявлено штормовое предупреждение

7-9 августа в Кызылординской области местами сохраняются гроза, северо-восточный, северный ветер 15-20 м/с.

Фото : NewTimes.kz6 августа 2018, 18:35

В Кызылординской и Костанайской областях объявлено штормовое предупреждение, сообщает Zakon.kz со ссылкой на РГП "Казгидромет".

7-9 августа в Кызылординской области местами сохраняются гроза, северо-восточный, северный ветер 15-20 м/с. 7 августа местами шквал, пыльная буря, днем на большей части области сильная жара до 41°С.

8-9 августа также - сильная жара до 40°С.

7 августа в Костанайской области ожидается местами гроза, при грозе западный ветер 15-20 м/с.

Вероятность шторма 90-95 %.


Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!

сообщить об ошибке
Сообщить об ошибке
Текст с ошибкой:
Комментарий:
Сейчас читают
Читайте также
Загрузка...
Популярное
все топ новости
Интересное
Архив новостей
ПнВтСрЧтПтСбВс
последние комментарии
Последние комментарии

Новости

Законодательство

Сервисы

Мы в соц. сетях

Для телефона

мобильная версия приложение для android приложение для ios канал в telegram
Реклама Правила использования материалов Контакты