Начальника карагандинской тюрьмы осудили за пытки

Офицеры и сидельцы получили от 7 до 10 лет тюрьмы.

В Карагандинской области осудили сотрудников колонии и заключенных за пытки со смертельным исходом. Офицеры и сидельцы получили от 7 до 10 лет тюрьмы, сообщает Zakon.kz со ссылкой на КТК.

Погибшего Валерия Чупина даже не отправили в медсанчасть, хотя все знали о его состоянии. Целую неделю заключенный мучился от невыносимых болей. Напомню, инцидент произошел в марте 2017. Шестеро заключенных избили Валерия Чупина деревянной дубинкой и пытали электрическим током. Спустя восемь дней он скончался.

По словам осуждённых, распоряжение наказать Чупина за недостойное поведение во время урока английского языка дал оперуполномоченный Виталий Зарецкий. Сам офицер в ходе расследования заявил, что все это было по приказу начальника колонии Баурбека Шотаева. После этого заявления под стражу взяли и руководителя тюрьмы. Шотаева, ранее исполняющего обязанности начальника колонии, и капитана Виталия Зарецкого в итоге осудили на 7 лет. А непосредственно исполнителей жестоких пыток приговорили к 8 и 10 годам тюрьмы.

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