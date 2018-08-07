Что известный российский урбанист рассказал об Астане

Астана – один из первых городов, где формируется собственный подход к общественным пространствам – Святослав Мурунов.

Известный российский урбанист, эксперт по социальному проектированию Святослав Мурунов порассуждал на тему городского развития и идентичности в эпоху современности, а также чем живет глобальный город. Московский гость поделился своим мнением об Астане, передает сайт столичного акимата.

Московский урбанист проектирует общественные пространства. На его счету проекты в таких городах, как Казань, Сочи, Саратов, Ярослав, Калуга. В Астане С. Мурунов побывал не один раз. Одну из самых молодых столиц мира московский урбанист назвал примером на постсоветском пространстве, когда "глобальные цели сформировали концепцию города-столицы".

"Что касается Астаны, мне кажется – это, наверное, единственный пример на постсоветском пространстве, когда именно глобальные интересы, цели национального государства Казахстана сформировали концепцию и идею города-столицы, хотя акценты на форму (что должно быть в глобальном городе) тоже превалировали в начале проекта", – сказал московский гость.

В частности, Мурунов отметил, что общественные пространства выходят сейчас на первое место в постиндустриальной экономике, "потому что создание новых ценностей и технологий напрямую зависит от скорости и плотности коммуникации и обмена между разными культурами".

"Фактически парк в городе сейчас – это не просто парк, это творческий кластер. Университет – это не здания, это сложная научная совместная деятельность; музей – коллективные переживания, рефлексия; кино – воспитание; библиотека – структурирование картины мира и т.п. Все общественные институты как никогда важны для устойчивого городского развития, – сказал он. – В этой связи Астана – один из первых городов, в котором соединены стратегия развития общественных пространств, воспитание горожанина, формирование собственного уникального и современного подхода к переосмыслению общественных пространств, а также наращивается потенциал общественного, идет поиск содержания и новых форм управления".

Также С. Мурунов отметил, что сейчас ведется обсуждение с Центром урбанистики по вопросам вовлечения, модерации, социального и смыслового проектирования и общественно-культурных центров и общественных пространств.

Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!