Около 200 подростков наказано за переход ж/д путей в неустановленном месте

К адмответственности привлечено почти 16 000 казахстанцев.

Несмотря на проводимую профилактическую работу, не прекращаются факты экстренного торможения поездов из-за перехода в неустановленных местах ж/д пути, передает Zakon.kz.

Как отметил начальник Управления административной полиции ДВД на транспорте Марат Алькенов, с начала года за переход железнодорожного пути в неустановленных местах к административной ответственности привлечено 15 962 граждан, из них 171 несовершеннолетние подростки.

"Во многих случаях люди пытаются пролезть под вагонами, перебегают перед близко идущими поездами, не осознавая, что это может привести к трагическим последствиям", - сказал М. Алькенов.

За истекший период зарегистрировано 985 фактов экстренного торможения грузовых и пассажирских поездов. Причины одни и те же - люди (418), скот (170) и другое.

"Мы призываем население переходить железнодорожные пути только в установленных местах, пользуясь пешеходными мостами, настилами, убедившись в отсутствии движущегося поезда или маневрового локомотива и не оставлять детей без присмотра вблизи железной дороги. Также исключить выпас скота вблизи железнодорожного полотна", - резюмировал полковник полиции.

Проход по железнодорожным путям в неустановленных местах является административным правонарушением, которое влечет предупреждение или наложение административного штрафа в размере 5 МРП.

Также рекомендуется не пользоваться мобильными телефонами, отвлекающими внимание на объектах повышенной опасности.

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