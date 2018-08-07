Личные данные детей публиковали на сайтах акиматов Алматинской области

В списке очередников не должны указываться персональные данные, т.е ИИН ребенка и сведения о родителях.

Читатель Zakon.kz направил в редакцию письмо, в котором заявил, что личные данные родителей и их детей находились в свободном доступе.

На сайтах акиматов Енбекшиказахского, Илийского, Талгарского и Ескельдинского района были найдены списки очередников в детские сады, в которых содержатся такие данные, как адреса проживания, телефонные номера, ИИН родителей и их детей, а также ФИО. В свою очередь подобного списка на сайте акимата Карасайского района не имеется - пользователю предлагается пройти по ссылке на сайт Электронного правительства, что исключает возможность доступа третьим лицам к личным данным.

Сайты акиматов городов Казахстана также перенаправляют пользователя на портал Электронного правительства, за исключением сайта акимата Семея, где указывается ИИН ребенка.

В управлении образования Алматинской области сообщили, что они в курсе этой проблемы и вопрос будет решен.

"В целях устранения условий, способствующих коррупционным правонарушениям в сфере дошкольного образования, списки очередников можно публиковать на сайтах районных и городских акиматов (списки очередников не относятся к государственным секретам)", - ответили в управлении на запрос редакции.

В то же время, как пояснили в управлении образования, в списке не указываются персональные данные, т.е ИИН ребенка и сведения о родителях.

Перечень необходимых документов и порядок постановки на очередь в детские дошкольные учреждения прописаны в приказе министра образования и науки Республики Казахстан от 7 апреля 2015 года № 172 "Об утверждении стандартов государственных услуг, оказываемых местными исполнительными органами в сфере дошкольного воспитания и обучения".

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