Приказ о временном запрете на ввоз бензина из РФ находится на согласовании в Минюсте

Такое решение было принято и связано с тем, что у нас переизбыток 92-го бензина сегодня на рынке. Вы, потребители, и по цене ощущаете, цена не растет на бензин - Акчулаков.

Приказ о временном запрете на ввоз российского бензина марки АИ-92 железнодорожным транспортом находится на согласовании и регистрации в министерстве юстиции. Об этом сегодня в Службе центральных коммуникаций рассказал вице-министр энергетики РК Болат Акчулаков, передает корреспондент Zakon.kz.

В соответствии с двусторонними договоренностями между Казахстаном и Российской Федерацией у республики есть право периодически вводить так называемый конвенционный запрет на ввоз определенного вида продукта из индикативного баланса железнодорожным транспортом.

"Такое решение было принято и связано с тем, что у нас переизбыток 92-го бензина сегодня на рынке. Вы, потребители, и по цене ощущаете, цена не растет на бензин...С РФ, с нашими товарищами, с министерством энергетики заранее мы это обсуждали, для них это не новость. Этот приказ находится на согласовании и регистрации в Минюсте. Как только он выйдет, он начнет свое применение. Я ожидаю, что это будет ближе к 10-ому числу. К10 августа возможно оно выйдет после регистрации. Через 10 дней оно вступит в силу. И все железнодорожные инстанции об этом будут уведомлены.", - сказал он.

По данным вице-министра, приказ вступит в силу через десять дней после регистрации. И все железнодорожные станции обеих стран будут об этом уведомлены.

Напомним, ранее по этому поводу высказывался министр энергетики Канат Бозумбаев. Он сообщал, что это временная и необходимая мера для поддержания отечественного производителя, который стал вырабатывать необходимое количество этой марки бензина.

Татьяна Ковалева, Астана.

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