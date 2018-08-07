Назарбаев объяснил смену министра обороны

В свете изменения геополитической ситуации и формирования новых вызовов, одной из главных задач министерства обороны является технологическое совершенствование и модернизация вооружений.

Президент Казахстана провёл совещание с руководящим составом Министерства обороны РК, сообщает zakon.kz со ссылкой на сайт Акорды.

В ходе совещания Нурсултан Назарбаев отметил, что за 25 лет благодаря усилиям государства и личного состава Вооруженные силы Казахстана, обладающие серьезным военным потенциалом, стали надежной опорой независимости страны.

- В последние годы было сделано очень многое в деле развития Вооруженных сил. Был принят целый ряд важных стратегических документов, в том числе Стратегия национальной безопасности, Военная доктрина Республики Казахстан, Концепция развития вооруженных сил, а также нормативно-правовые акты в сфере обороны, - сказал Глава государства.

Президент Казахстана указал, что в свете изменения геополитической ситуации и формирования новых вызовов, одной из главных задач министерства обороны является технологическое совершенствование и модернизация вооружений.

- Поэтому я принял решение назначить министром обороны гражданского руководителя Ермекбаева Нурлана Байузаковича – помощника по безопасности, Секретаря Совета Безопасности. Вместе с тем, Н.Ермекбаев – кадровый офицер, имеет опыт военной службы, в том числе в горячих точках. Он был помощником по международным вопросам, послом Казахстана в КНР и ряде стран Юго-Восточной Азии, министром, дважды назначался Секретарем Совета Безопасности, - сказал Нурсултан Назарбаев.

Глава государства подчеркнул необходимость совершенствования подготовки военных кадров с учетом современных требований.

- Хочу поблагодарить за безупречную службу генерал-полковника Сакена Адилхановича Жасузакова и поручаю ему возглавить Национальный университет обороны. Перед университетом стоят большие задачи по повышению квалификации командного состава Вооруженных сил и развитию военной науки. Университет должен стать главным научным образовательным центром, где будут проходить обучение слушатели не только из нашей страны, но и соседних государств, - сказал Президент Казахстана.

В завершение Нурсултан Назарбаев дал ряд конкретных поручений по дальнейшему развитию Вооруженных сил страны.

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