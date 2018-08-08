Банк Хоум Кредит поздравил казахстанцев с международным Днем Альпинизма

Помимо креативного поздравления Банк хотел отразить и сильную корпоративную культуру организации.

В Алматы сотрудники «Банка Хоум Кредит» оригинально поздравили альпинистов с профессиональным праздником, совершив восхождение на Пик Амангельды, абсолютная высота которого составляет 4010 метров, передает Zakon.kz.



Хорошо известный любителям бега и здорового образа жизни по серии экстремальных забегов Home Credit Tengri Series «Банк Хоум Кредит» отметил, что помимо креативного поздравления Банк хотел отразить и сильную корпоративную культуру организации:

«Одной из корпоративных ценностей нашего Банка является ориентированность на результат», - поясняет пресс-служба финансового института - «Ежедневно более 5400 наших сотрудники ставят перед собой амбициозные задачи, которые позволяют Банку развиваться и постоянно быть одним из лидеров рынка потребительского кредитования, как в Казахстане, так и по всему миру.





Всем приверженцам активного отдыха «Банк Хоум Кредит» хотел бы пожелать покорение всевозможных жизненных высот и лучшей жизни!



ДБ АО «Банк Хоум Кредит» – входит в международную Группу «Хоум Кредит», которая является одним из лидеров рынка потребительского кредитования в мире. Головной офис организации расположен в столице Чехии Праге. Группа представлена в 10 странах мира, включая государства Европы, Россию, Китай, Индию, США и в странах Юго-Восточной Азии. На данный момент Группа обслуживает свыше 90 млн клиентов по всему миру.





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