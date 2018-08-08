Минэнерго: Для нужд сельского хозяйства дизель отпускают по цене 150 тенге с НПЗ

Увеличение уровня цен на дизельное топливо на АЗС связано с несколькими факторами.

7 августа вице-министр энергетики РК Болат Акчулаков в ходе пресс-конференции рассказал, что увеличение уровня цен на дизельное топливо на АЗС не повлияет на работу казахстанских аграриев в проведении сельскохозяйственных работ, сообщает Zakon.kz со ссылкой на primeminister.kz.

Согласно данным Министерства энергетики РК, увеличение уровня цен на дизельное топливо на АЗС связано с несколькими факторами.

Как сообщил вице-министр энергетики Б. Акчулаков, основным фактором повышения потребления дизельного топлива является направление значительного объема от общей выработки дизельного на обеспечение сельскохозяйственной и железнодорожной отраслей. Кроме того, повышение спроса связано с сезонным повышением транзитных грузоперевозок через Казахстан и связанные с ним перетоки топлива в связи с диспаритетом цен на внутреннем рынке и в приграничных регионах соседних стран. По его словам, ставка акциза на дизельное топливо была увеличена с 1 июня т.г. на 7,7 тг/л.

"В совокупности факторов увеличение спроса, увеличение объемов льготного топлива для сельхозтоваропроизводителей и повышения себестоимости выработки наряду с увеличившейся себестоимостью производства дизельного топлива (увеличение тарифа на переработку на НПЗ) способствует сезонному росту уровня цен на дизельное топливо", — сказал Б. Акчулаков.

Вместе с тем, вице-министр рассказал о значительной скидке, предоставляемой сельхозтоваропроизводителям (СХТП) со стороны ресурсодежателей нефтепродуктов.

"Особо отмечаем, что компетенции законодательного утверждения удешевленных цен на дизельное топливо для СХТП у Министерства энергетики для сельского хозяйства отсутствует. Отгрузка дизельного топлива с НПЗ для СХТП осуществляется на приоритетной основе. При этом контроль и мониторинг отгрузок осуществляется на ежесуточной основе. На основании вышеизложенного отмечаем, что Министерством энергетики принимаются всесторонние меры поддержки СХТП для стабильного и своевременного проведения полевых работ 2018 г.", — заверил вице-министр.

Кроме того, в целях обеспечения своевременного проведения полевых работ 2018 г. Министерством энергетики совместно с Министерством сельского хозяйства разработаны "Графики закрепления областей за НПЗ по поставке дизельного топлива на полевые работы 2018 г.", в рамках которого общая заявка для СХТП удовлетворена в полном объеме и утверждена в объеме 769,4 тыс. т. Так, дизтопливо фермерам поставляют весной на посевную и осенью при уборке урожая. В начале года сельхозтоваропроизводителям выделили 375 тысяч т дизтоплива. На осенние поставки заявили 394,4 тысячи т.

Согласно информации Минэнерго, график поставок расписан с июля по октябрь.

При плане поставок на июль месяц т.г. в объеме 112,2 тыс. т отгрузка составляет 90,2 тыс. т или 80,4%. Отгрузка ведется стабильно в соответствии с оплаченными объемами. Совокупный запас дизельного топлива по состоянию на 6 августа т.г. составляет 255,8 тыс. т, в том числе 193,1 на нефтебазах республики. При этом запасы бензина Аи-92 составляют 347,9, в том числе 299,7 на нефтебазах республики.

"Сегодня этот объем полностью расписан по областям. Государственное регулирование цен на дизтопливо отсутствует. Цена складывается на рынке. В отношении сельхозтоваропроизводителей никакого государственного субсидирования цен нет. Несмотря на это, ресурсодержатели нефтепродуктов предоставили значительную скидку для сельхозтоваропроизводителей. Так при розничной цене дизельного топлива 183-187 тг за 1 л, ресурсодержатели отпускают для нужд сельского хозяйства дизель по цене 150 тг с НПЗ", — подчеркнул Б. Акчулаков.

Что касается цены на ГСМ, то по данным рейтинга Международного агентства Global Petroleum Prices, (по состоянию на 30 июля т.г.) Казахстан занимает 10 позицию среди стран с самым дешевым бензином, а дизтопливу — 13 место среди 167 стран.

"Дороже, чем наш бензин, в таких странах, как Саудовская Аравия, Арабские Эмираты, США, Россия, Азербайджан и т.д. Дешевле бензин стоит только в 9 странах (Венесуэла, Иран, Кувейт) и дизтопливо дешевле в 12 странах (Венесуэла, Иран, Саудовская Аравия). Рейтинг формируется ежемесячно. Данные открытые и убедиться может любой желающий", — добавил Б. Акчулаков.

В завершение вице-министр энергетики обратил внимание на то, что цена на импортное дизельное топливо на границе РФ — РК (без учета доставки и хранения) составляет 238 461 тг, что дороже на 58 461 тг от уровня цен для СХТП и на 28 364 тг дороже внутренних рыночных цен.

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