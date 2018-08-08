Инновационные идеи и проекты по газотранспортной отрасли представили в Уральске

В городе прошел второй слет молодежи АО "Интергаз Центральная Азия".

7-8 августа в Уральске прошел второй слет молодежи АО "Интергаз Центральная Азия" (входит в состав АО "КазТрансГаз") на тему "Инновации молодежи – потенциал развития газовой отрасли Республики Казахстан". Первый день слета начался с торжественной презентации созданного Совета молодежи АО "Интергаз Центральная Азия". Основными целями Совета являются формирование и реализация единой молодежной политики компании.

Согласно программе слета было заслушано 15 докладов отобранных авторитетной экспертной комиссией из 65 поступивших предварительно в отборочный тур. Каждый участник представил свои авторские идеи и проекты инновационного содержания по совершенствованию технологий транспортировки газа, энергосбережению, робототехнике, автоматизации и цифровизации, а также решению социальных и других актуальных задач в газовой отрасли.

Учитывая актуальность разработки, новизну, значимость для компании, перспективы внедрения предложенных решений, ожидаемый экономический и социальный эффект, комиссия определила победителя. Им стал Александр Самарцев молодой специалист из филиала Инженерно-технический центр в Уральске с проектом на тему "Эффективность применения современных методов неразрушающего контроля при эксплуатации газопроводов". Приз зрительских симпатий заслужил Азамат Торкенбаев из Тараза с проектом на тему "Внедрение SMART технологий в газотранспортную отрасль".

Инновационные проекты будут представлены Научно-техническому совету АО "КазТрансГаз", который по итогам рассмотрения и анализа, в случае одобрения, может вынести рекомендацию по практическому внедрению в реальную производственную деятельность.

Первый заместитель генерального директора АО "Интергаз Центральная Азия" Мухатай Шанбатыров отметил, что по мере экономического развития общества значение инноваций, автоматизации и цифровизации всё более возрастает, и на современном этапе становится важнейшим инструментом конкурентоспособности. Важность этой темы была обозначена Президентом Назарбаевым в Послании народу Казахстана.

Все участники проявили активность, показали умение работать в единой команде, где способности каждого востребованы сполна и помогают добиться общего результата.

"Я горжусь тем, что работаю в газовой отрасли! Я горжусь своей компанией, и я горжусь тем, что могу вносить вклад в её развитие, а также приносить пользу своим трудом Обществу и Родине!" - отметил Уалихан Кымбатов в своей речи от имени молодых специалистов компании.

Он также подчеркнул, что такие слеты очень полезны, они способствуют выработке ответственного отношения к делу, сплоченности, что, в свою очередь, является одним из важнейших условий, обеспечивающих успех компании.

АО "Интергаз Центральная Азия" создано в июле 1997 года. Компания осуществляет управление газотранспортной системой Казахстана и техническое обслуживание магистральных газопроводов, и входит в состав группы компаний АО "КазТрансГаз" (дочерняя АО НК "КазМунайГаз").

АО "КазТрансГаз" является основной газоэнергетической и газотранспортной компанией Республики Казахстан, представляющей интересы государства, как на отечественном, так и зарубежном газовом рынке. Компания управляет централизованной инфраструктурой по транспортировке товарного газа по магистральным газопроводам и газораспределительным сетям, обеспечивает международный транзит и занимается продажей газа на внутреннем и внешнем рынках.

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