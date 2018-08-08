2732 выпускника Кызылординской области стали обладателями грантов

Выпускники не набравшие пороговый уровень или не сдавашие ЕНТ могут сдать повторное тестирование для поступление в вузы на платной основе с 14 по 18 августа или в январе 2019 года.

В этом году из 7113 выпускников школ Кызылординской области ЕНТ сдавали 4742. Средний балл составил 85,2. Об этом на брифинге в Региональной службе коммуникаций сообщила заместитель руководителя областного управления образования Акзира Касымова.

- В результате по итогам тестирования 2732 выпускника области стали обладателями образовательных государственных грантов, в том числе 751 по программе "Серпин". Кроме того, в этом году в области будут выделены 205 грантов акима области, 43 – ректорские, 70 в ведущие технические вузы Москвы и Санкт-Петербурга, 10 в университет при межпарламентской ассамблее ЕврАзЭС, 39 - в военные вузы и 29 - зарубежные. Таким образом, всего в этом году в высших учебных заведениях по грантам будут обучаться свыше 3 тысяч выпускников, что составляет 42%, - сказала Акзира Касымова.

Вместе с тем, стоит отметить выпускники не набравшие пороговый уровень или не сдавашие ЕНТ могут сдать повторное тестирование для поступление в вузы на платной основе с 14 по 18 августа или в январе 2019 года.

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