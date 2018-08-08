Шпекбаев произвел ротации в Нацбюро

Ротация коснулась руководителей департаментов, проработавших в должностях от 2-х до 4-х лет.

Как сообщил на брифинге в Агентстве по делам государственной службы и противодействию коррупции официальный представитель ведомства Нурлан Жахин, во исполнение установок главы государства о системной ротации госслужащих, в целях повышения результативности деятельности территориальных подразделений антикоррупционной службы, председателем Агентства принято решение о ротации руководителей 8 территориальных департаментов, передает корреспондент Zakon.kz.

"Доказано, что длительное пребывание в одной должности снижает трудовую мотивацию, сотрудник ограничивает кругозор рамками одного участка, свыкается с недостатками, перестает обогащать свою деятельность новыми методами и формами. Смена мест дает возможность сравнить ситуации, быстрее адаптироваться к новым условиям", - сообщил он.

Поэтому, по его словам, ротация является обязательным элементом в программе подготовки руководителей высшего звена.

"Она формирует новые возможности раскрытия потенциала и дает преимущество для мотивации формирования кадрового резерва. Ротация коснулась руководителей департаментов по г. Алматы, Атырауской, Восточно-Казахстанской, Жамбылской, Костанайской, Кызылординской, Павлодарской, Северо-Казахстанской областям, проработавших в должностях от 2-х до 4-х лет", - уточнил официальный представитель.

Так, как указано в пресс-релизе Агентства, руководителем департамента Нацбюро по Атырауской области назначен Ныгмеджан Сапаров, который ранее возглавлял департамент по Северо-Казахстанской области; руководителем департамента по Жамбылской области назначен Адилхан Аширбаев ранее возглавлявший департамент по Кызылординской области; руководителем департамента по Карагандинской области назначен Денис Шакенов ранее возглавлявший департамент по Павлодарской области; руководителем департамента Нацбюро по Костанайской области назначен Сергей Потанин ранее возглавлявший департамент по Восточно-Казахстанской области; руководителем департамента Нацбюро по Мангистауской области назначен Елдос Сагиев ранее возглавлявший департамент по Костанайской области; руководителем департамента Нацбюро по Павлодарской области назначен Ержан Ибраимов ранее возглавлявший департамент по городу Алматы; руководителем департамента Нацбюро по Северо-Казахстанской области назначен Курмаш Сейтбеков ранее возглавлявший департамент по Атырауской области; руководителем департамента Нацбюро по городу Шымкент назначен Мурат Карымсаков ранее возглавлявший департамент по Жамбылской области. Также руководителем департамента Нацбюро по Туркестанской области назначен Нурлан Камбатыров ранее возглавлявший департамент по Южно-Казахстанской области.

Ксения Давыдова, Астана

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