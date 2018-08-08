Цифровизация Алматинской области: госзакупки начали проверять онлайн

Заместитель руководителя Департамента внутреннего государственного аудита по области Рахманхан Торегелдиев проинформировал о проделанной работе за первое полугодие текущего года.

На информационной площадке региональной службы коммуникаций Алматинской области заместитель руководителя Департамента внутреннего государственного аудита по области Рахманхан Торегелдиев проинформировал о проделанной работе за первое полугодие текущего года, передает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу акима области.

- Благодаря автоматизации госаудит можно провести, не посещая объект. Одной из отличительных особенностей такого контроля является пресечение и недопущение нарушений. Камеральный контроль сопровождает процедуру госзакупки от объявления и до подведения итогов на постоянной основе, практически в онлайн-режиме. Целью его является своевременное пресечение и недопущение нарушений, а также предоставление объекту государственного аудита права самостоятельного устранения нарушений, - сказал Рахманхан Торегелдиев.

По словам выступающего, основные нарушения допускаются как по халатности и невнимательности исполнителей, так и в связи с оказанием предпочтения определенному поставщику. Кроме того, организаторы необоснованно допускают или отклоняют участников госзакупок.

Целью камерального контроля является своевременное пресечение и недопущение нарушений, а также предоставление объекту государственного аудита права самостоятельного устранения нарушений.

В ходе брифинга выяснилось что, камеральным контролем охватываются все государственные закупки, что в первую очередь ведет к профилактике коррупционных действий с обеих сторон, так как наличие веб-порталов позволяет сотрудникам департамента проверять электронные госзакупки дистанционно. Все это возможно благодаря автоматизации всех процедур.

- С 2017 года завершена автоматизация всех бизнес-процессов камерального контроля госзакупок. В итоге формирования и направления уведомлений, исполнение, форматирование и направление объектом возражения, учет ведутся электронно, что значит быструю и эффективную работу. За первое полугодие Департаментом проверено 25 087 тысяч процедур государственных закупок на сумму 298 421,0 млн тенге, в 897 случаях на сумму 32 028,9 млн тенге установлены и уже устранены нарушения, - сказал Рахманхан Торегелдиев.

Стоит отметить, согласно новому законодательству должностные лица объектов теперь не привлекаются к административной ответственности при самостоятельном и своевременном исполнении уведомлений. Таким образом, по Алматинской области освобождены от административной и прочей ответственности более 427 лиц.

- Учитывая нашу единую задачу – обеспечение своевременного и эффективного освоения бюджетных средств в целях исключения соответствующих рисков, пользуясь случаем, хочу попросить организаторов осуществлять закупки строго в соответствии с законодательством о государственных закупках, особенно по значимым закупкам, социальных или сезонных, контролировать сроки исполнения уведомлений, а в случае несогласия с нарушениями своевременно использовать институт возражений, - подытожил Рахманхан Торегелдиев.

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