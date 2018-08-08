Жена Башара Асада больна раком

Заболевание удалось обнаружить на ранней стадии.

У супруги президента Сирии Башара Асада диагностировали рак. Она госпитализирована в больницу в Дамаске, пишет Росбалт.

По информации агентства SANA, врачи выявили у Асмы аль-Асад злокачественную опухоль молочной железы.

Заболевание удалось обнаружить на ранней стадии, поэтому канцелярия сирийского лидера выразила надежду, что первая леди вскоре поправится.

Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!