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Жена Башара Асада больна раком

Заболевание удалось обнаружить на ранней стадии.

Фото : Getty Images8 августа 2018, 20:42

У супруги президента Сирии Башара Асада диагностировали рак. Она госпитализирована в больницу в Дамаске, пишет Росбалт.

По информации агентства SANA, врачи выявили у Асмы аль-Асад злокачественную опухоль молочной железы.

Заболевание удалось обнаружить на ранней стадии, поэтому канцелярия сирийского лидера выразила надежду, что первая леди вскоре поправится.


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