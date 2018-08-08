Жена Башара Асада больна раком
Заболевание удалось обнаружить на ранней стадии.
Фото : Getty Images8 августа 2018, 20:42
У супруги президента Сирии Башара Асада диагностировали рак. Она госпитализирована в больницу в Дамаске, пишет Росбалт.
По информации агентства SANA, врачи выявили у Асмы аль-Асад злокачественную опухоль молочной железы.
Заболевание удалось обнаружить на ранней стадии, поэтому канцелярия сирийского лидера выразила надежду, что первая леди вскоре поправится.
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