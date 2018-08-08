Корейские врачи вернули голос двухлетней алматинке

Девочке уже сделали две операции. Каждая стоила 15 тысяч долларов. Родители продали все, что можно, чтобы помочь дочери. Третий этап операции в клинике провели бесплатно.

Уникальную операцию провели корейские врачи двухлетней алматинке. В Сеуле девочке возвращали голос. Тэя Ахмедова страдает редкой болезнью – папилломатозом гортани. У ребенка в горле огромные наросты, которые мешают ей говорить и дышать. Тэя едва произносит слова шепотом. В Казахстане вылечить от такого недуга еще не могут, а вот в Сеуле медики преуспели в борьбе с редкой болезнью. К тому же корейский Центр голоса «Есон» запустил очередную благотворительную программу. Маленькую пациентку из Алматы прооперировали бесплатно, передает Zakon.kz со ссылкой на телеканал КТК.

Разговаривать громче двухлетняя алматинка Тэя Ахмедова не может. Слова она произносит с трудом и только шепотом. Мама девочки рассказывает: ребенок родился абсолютно здоровым. А в восемь месяцев голос начал резко грубеть, и малышка стала задыхаться. Родители сразу же обратились к казахстанским медикам. Но они поставили диагноз фарингит. С каждым месяцем Тэе становилось хуже. Пришлось искать клинику за рубежом.

Таис Ахмедова, мама Тэи:

- Не слышали мы ее голоса. Если она знакомится с девочками, говорит: «У меня нет голоса, я не могу голосом говорить». Объясняет им. Дома, когда какой-то переполох, что-то разговариваем, выясняем, телевизор, музыка, она выключает, подходит и говорит: «Ну вы меня не слышите!» Мы все бросаем и слушаем ее.

В Центре голоса «Есон» в Сеуле маленькую казахстанку приняли и пообещали вылечить. Девочке уже сделали две операции. Каждая стоила 15 тысяч долларов. Родители продали все, что можно, чтобы помочь дочери. Третий этап операции в клинике провели бесплатно: Тэя Ахмедова попала в благотворительную программу.

Ким Хёнтэ, директор Центра голоса «Есон»:

- При операции мы используем специально изготовленные микроинструменты, которыми полностью удаляем папиломатозную ткань. Для нашей пациентки Тэи это инструменты, как для новорожденных. Работая ими практически ювелирно, мы сохраняем оболочку голосовых связок. Новообразования с них удаляем таким образом, чтобы сохранились голосовые функции гортани.

Ким Хёнте, профессор клиники восстановления голоса, сам разработал уникальную методику и успешно лечит от папилломатоза уже несколько лет. У доктора даже медицинские инструменты сделаны по личному заказу. По словам профессора, у девочки срослись голосовые связки, и на них образовалась киста.

Чтобы услышать свой новый голос, Тэе после операции необходимо соблюдать ряд правил. Это прежде всего голосовой покой. Девочке нельзя смеяться, кричать и кашлять. Также есть особые правила и в питании. Исключены кофе, зеленый чай и крошащиеся продукты.

Как будет звучать голос Тэи, сейчас не знает никто. Но корейские врачи уверены, улучшения будут. Родители пообещали, что через два месяца Тэя сама позвонит врачам из клиники «Есон» и громко скажет им спасибо.

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