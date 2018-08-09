Самат Смаков проведет прощальный матч в Актобе

Гостями матча станут политики, руководители футбольных клубов Казахстана, тренеры, футбольные специалисты.

Завершивший карьеру известный казахстанский футболист Самат Смаков проведет прощальный матч, сообщают Vesti.kz.

Встреча под названием "Ветераны "Актобе" - "Друзья Смакова" пройдет в Актобе 2-го сентября.

Как передает пресс-служба "Актобе", в матче сыграют известные футболисты Казахстана и зарубежья: Эмиль Кенжисариев, Андрей Сидельников, Андрей Богомолов, Марат Хайруллин, Жасур Нарзикулов, Александр Митрофанов, Андрей Лаврик, Кайрат Аширбеков, Алибек Булешев, Руслан Балтиев, Андрей Мирошниченко, Нурбол Жумаскалиев, Мурат Тлешев, Андрей Финонченко, Андрей Морев, Сергей Струков, Малик Мане, Тити Эссомба, Виталий Кицак, Дмитрий Юрист, Евгений Ловчев и многие другие.

Гостями матча станут политики, руководители футбольных клубов Казахстана, тренеры, футбольные специалисты, участники команд КВН "Астана KZ" и "Спарта".

Цена билета составит 300 тенге. Вырученные средства пойдут на благотворительность.

Напомним, футбольный клуб "Актобе" официально объявил о назначении нового генерального директора, которым стал известный казахстанский футболист Самат Смаков, 5 января. Последним клубом Смакова стал шымкентский "Ордабасы". Также Смаков поиграл в ряде отечественных клубов, в числе которых "Елимай" (Семей), "Кайрат" (Алматы), "Иртыш" (Павлодар), "Женис" (Астана) и "Актобе". Помимо казахстанского чемпионата, Самат поиграл в России - в "Ростсельмаше", а также в Турции за "Ризеспор". За сборную страны провел 76 матчей, забил два мяча. По количеству матчей он является рекордсменом в истории национальной команды.

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