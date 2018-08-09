В Астане появятся новые мосты и дорожные развязки

В целях снятия транспортной напряжённости ведется строительство Малой кольцевой дороги.

В настоящее время в связи с непрерывным ростом интенсивности движения в столице большое внимание уделяется обеспечению безопасности и увеличению пропускной способности дорог, сообщает Zakon.kz со ссылкой на сайт акимата Астаны.

В целях снятия транспортной напряжённости, в соответствии с Генеральным планом развития города Астаны ведется строительство Малой кольцевой дороги (далее – МКД), проходящей по проспектам Р. Кошкарбаева, Улы Дала и улицам Акжол, Ш. Бейсековой общей протяженностью 46 км. В период с 2007 по 2017 год построено 22,8 км дорог.

В целом строительство МКД позволит транзитному транспорту (более 20 тыс. автомобилей в сутки) миновать административный центр города Астаны, что значительно сократит интенсивность движения по проспектам Туран, Кабанбай батыра, Мангилик Ел, Богенбай батыра и ул. Сарайшык.

На сегодняшний день обеспечен проезд по ул. К. Мухамедханова (ранее ул. Сарайшык) на участке от ул. Ч. Айтматова (ул. Ш. Бейсековой) до пр. Туран, ведутся работы по благоустройству. Новая дорога имеет 8 полос движения. Строительство данной улицы обеспечило проезд автомобильного транспорта в широтном направлении, разгружая транспортные потоки внутренней магистральной Малой кольцевой дороги на параллельных направлениях ул. Сыганак и Коргалжинской трассы.

Продолжается строительство улицы Ш. Бейсековой от улицы Е-10до проспекта Улы Дала, пр. Улы Дала (ул. № 27) на участке от ул. № 39 (проектное наименование) до ул. Ш. Калдаякова с возведением двух автомобильных мостов через реку Есиль и канал Нура-Есиль. Полное завершение данных участков планируется в 2019 году.

Строительство мостов обеспечит круглогодичное, бесперебойное и безопасное движение транспортных средств и пешеходов с возможностью двухстороннего движения через реку Есиль и канал Нура-Есиль.

Продолжается строительство транспортной развязки на пересечении пр. Абылай хана и пр. Р. Кошкарбаева, а именно ведутся работы по устройству правоповоротных и левоповоротных съездов с транспортной развязки. Данная транспортная развязка запроектирована в виде «сплющенного клеверного листа» с 7-ю съездами.

В текущем году начато строительство пр. Ула Дала от улицы Ш. Бейсековой до проспекта Туран.

Управлением разработан проект по строительству транспортной развязки в районе пересечения улиц Н. Тлендиева – Ш. Бейсековой. В границах отвода под строительство транспортной развязки попадают земельные участки, выкуп которых производится поэтапно. Сроки завершения строительства зависят от обеспечения освобождения земельного участка от частных собственников.

Строительство улицы Ш. Бейсековой от проспекта Н. Тлендиева до улицы Акжол, улицы Акжол от улицы Ш. Бейсековой до проспекта Богенбай батыра, проспекта Улы Дала от улицы Ш. Калдаякова до проспекта Абылай хана, в том числе 4-х транспортных развязок и 1-го путепровода общей протяженностью 8 км планируется завершить в 2020-2023 годах, так как необходимо произвести снос.

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