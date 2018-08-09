Первые 255 квартир по программе "7-20-25" предлагают в Павлодарской области

По состоянию на 7 августа на ипотеку "7-20-25" в Павлодарской области подали заявки пять человек, по двум из них отказано, остальные – на рассмотрении банка.

Всего в этом году в Прииртышье сдадут 300 тысяч квадратных метров жилья в новостройках. Об этом на заседании по реализации Пяти социальных инициатив Президента РК сообщил аким Павлодарской области Булат Бакауов, передает pavlodarnews.kz.

- С начала года уже введены 81 тысяч квадратных метров жилья, темпы строительства по сравнению с прошлым годом в регионе выросли в 1,4 раза. По программе "Нурлы жер" построено 252 квартиры, еще 1009 квартир сдадут до конца года. В 2018 году предусмотрено строительство 13 кредитных домов на 1073 квартиры. Средняя стоимость квадратного метра жилья по области составляет 125 тысяч тенге. Реализация квартир в основном идет вкладчикам "Жилстройсбербанка". Их количество в области составляет 55 тысяч. Около двух тысяч из них имеют первоначальный взнос свыше двух миллионов тенге, - рассказал глава региона.

Булат Бакауов отметил, что с начала реализации программы "7-20-25" к ней подключились банки второго уровня.

- Мы им передали все предложения по жилью в Павлодаре и Экибастузе. На сегодня в рамках программы "7-20-25" есть предложения по 255 квартирам, в том числе 74 квартирам частных застройщиков и 180 в Экибастузе. В дальнейшем будет построено еще три жилых дома в Павлодаре на 216 квартир через социальную предпринимательскую корпорацию Павлодара, - пообещал аким области.

По информации павлодарского филиала Национального Банка, что партнерами по программе "7-20-25" в Прииртышье 7 банков, четыре из них - БанкЦентрКредит, АТФБанк и Цеснабанк уже принимают заявки, Жилищный Строительный Сберегательный Банк Казахстана и Народный Банк Казахстана начнут работать по программе в конце августа и сентябре. "Евразийский банк" приступит к программе в сентябре.

По состоянию на 7 августа 2018 года на ипотеку "7-20-25" в Павлодарской области подали заявки пять человек, по двум из них отказано, остальные – на рассмотрении банка.

Стоит отметить, что приехавшие в регион с рабочим визитом председатель Республиканского общественного совета по контролю за реализацией Пяти социальных инициатив Президента страны, сенатор Бакытжан Жумагулов и секретарь партии "Нур Отан" Фархад Куанганов в Павлодаре побывали в новостройках "Сарыарки". Дом №3, который сейчас возводится на месте ветхих двухэтажек "Алюминьстроя", планируют заселять в том числе и по программе "7-20-25".

Кроме того, делегаты посетили общежитие Павлодарского колледжа цветной металлургии, а также на примере ИП "Пархоменко", которое занимается производством скульптурных форм, панелей для утепления зданий из армированного пенополистиролла, посмотрели как реализуется четвертая инициатива "Расширение микрокредитования".

- По результатам наших рабочих поездок будет проведен анализ реализации Пяти социальных инициатив Президента в каждом регионе страны. Он будет доведен до правительства и ляжет в основу доклада для Главы государства, - заявил сенатор Бакытжан Жумагулов.

Светлана Воронова.

Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!