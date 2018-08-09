Новшества подземных переходов Алматы

Байбек проверил темпы реконструкции пешеходной инфраструктуры.

В Алматы завершают капитальный ремонт всех подземных переходов города. В ходе рабочего объезда аким мегаполиса Бауыржан Байбек проверил темпы реконструкции пешеходной инфраструктуры и осмотрел обновленные подземные переходы, передает zakon.kz со ссылкой на пресс-службу акимата Алматы.

В отремонтированных подземках установлены светодиодное освещение и датчики движения, звуковые динамики для воспроизведения музыки. Потолки покрыты специальным негорючим материалом, а стены оформлены яркими стилизованными картинами.

К примеру, в подземном переходе на пересечении Абая и Абылай хана стены стилизовали цитатами казахского поэта и просветителя Абая Кунанбаева. В подземном переходе напротив Дворца Республики стены украсили изображениями семи сокровищ казахского кочевника «Жетi Казына».

В рамках направления «Безопасный город» в каждом подземном переходе установлены по несколько видеокамер нового поколения. Они оснащены возможностью распознавания лиц и подключены к системе наблюдения районных управлений внутренних дел.

«В этом году мы завершаем ремонт почти 160 улиц и благоустройство более 600 дворов. Ведется модернизация исторического центра города. За последний год обновлено порядка 800 километров инженерных сетей. Все это конечно создает неудобства для наших горожан. За несоблюдение правил проведения строительных работ при реконструкции тех же улиц уже оштрафованы ряд крупных строительных организаций. Все работы будут завершены с соответствующим качеством и в оптимальные сроки», - отметил Бауыржан Байбек.

Аким Алматы также попросил горожан немного подождать и выразил уверенность, что под совместным контролем властей и общественности строительные компании в дальнейшем все же придут к так называемой строительной культуре, когда ремонтные работы будут проходить для горожан более незаметно и без каких-либо неудобств.

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