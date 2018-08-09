Пугающий огненный смерч образовался в Британии

Вихрь неожиданно возник рядом с охваченной огнем фабрикой.

Пожарные запечатлели необычное торнадо во время тушения пожара на заводе в английском графстве Дербишир, сообщает Zakon.kz.

Огненный вихрь неожиданно возник рядом с охваченной огнем фабрикой, где производят пластиковые ящики для магазинов и супермаркетов.

"Мы были свидетелями огненного вихря. Он возникает, когда прохладный воздух проникает в верхнюю часть горячего воздуха и вызывает завихрение, похожее на то, как образуется торнадо", - рассказали пожарные.

Подобное явление возникает в случае, когда пламя из нескольких источников "объединяется", раскаленный воздух поднимается вверх, а на его место врываются холодные потоки, закручиваясь в "спираль" и нагреваясь.

Пожарным удалось ликвидировать пожар за несколько часов. В результате случившегося никто не пострадал.

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