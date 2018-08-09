Руководивший тушением «Зимней вишни» пытался покончить с собой

После попытки суицида Андрей Бурсин попал в психиатрическую больниц.

Руководитель службы пожаротушения первого отряда ФПС по Кемеровской области Андрей Бурсин, обвиняемый в халатности по уголовному делу о пожаре в торговом центре «Зимняя вишня», предпринял попытку суицида в СИЗО, сообщила “Ъ” супруга пожарного Татьяна Бурсина.

Во вторник, 7 августа, обвиняемому должны были провести психиатрическую экспертизу. «Потом не сообщили, что его доставили в больницу на лечение. Как мне объяснили, у него были перебинтованы обе руки»,— сказала госпожа Бурсина. По ее мнению, поводом для суицида могло послужить давление со стороны следствия и отказ в свидании, хотя 1 августа ей разрешила судья на заседании апелляционного суда, а 3 августа она обращались к следователю с просьбой разрешить увидеться с мужем.

«Судья разрешила мне и старшему ребенку свидание. Я дважды ходила в СИЗО, но мне там сказали, что мне в свидании отказано по распоряжению следователя Ивана Федорова. Все свидания — только с его разрешения»,— пояснила Татьяна Бурсина. Ответа от следователя на письмо она до сих пор не получила.

После попытки суицида Андрей Бурсин попал в психиатрическую больницу, заявил бывший начальник Главного управления МЧС по Кузбассу Александр Мамонтов во время заседания Кемеровского областного суда, сообщает «РИА Новости».

Андрей Бурсин первым прибыл на место пожара в торговом центре «Зимняя вишня» в Кемерово, где 25 марта погибли 60 человек. Суд арестовал пожарного в начале июля по ходатайству следствия. Согласно фабуле обвинения, господин Бурсин нарушил боевой устав, не организовав управление силами и средствами пожарно-спасательного гарнизона на месте ЧП и не проведя должным образом разведку и опрос очевидцев.

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