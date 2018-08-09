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13 комиксов о том, как выглядит наша любовь до и после 30 лет

Вы все еще молоды, но уже гораздо умнее и самостоятельнее.

Фото : AdMe.ru9 августа 2018, 14:35

Для многих 30-летие — своеобразный психологический рубеж. Некоторые боятся этого возраста, но мы считаем, что совершенно зря. В том, чтобы быть 30-летним, есть уйма плюсов: вы все еще молоды, но уже гораздо умнее и самостоятельнее, чем в 20 лет.

AdMe.ru вспомнил моменты из своей жизни и нарисовал этот комикс.




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