13 комиксов о том, как выглядит наша любовь до и после 30 лет
Вы все еще молоды, но уже гораздо умнее и самостоятельнее.
Фото : AdMe.ru9 августа 2018, 14:35
Для многих 30-летие — своеобразный психологический рубеж. Некоторые боятся этого возраста, но мы считаем, что совершенно зря. В том, чтобы быть 30-летним, есть уйма плюсов: вы все еще молоды, но уже гораздо умнее и самостоятельнее, чем в 20 лет.
AdMe.ru вспомнил моменты из своей жизни и нарисовал этот комикс.
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