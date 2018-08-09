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Землетрясение силой 2 балла почувствовали жители Алматинской области

Эпицентр землетрясения расположен в 185 км на северо-восток от Алматы на территории Казахстана.

Фото : dreamtime.ru9 августа 2018, 15:35

9 августа сетью сейсмических станций ГУ "СОМЭ КН МОН РК" в 14:44:43 было зарегистрировано землетрясение, сообщает Zakon.kz.

Эпицентр землетрясения расположен в 185 км на северо-восток от Алматы на территории Казахстана.

Энергетический класс землетрясения 9.4.
Магнитуда MPV 3.6.
Координаты эпицентра 44.22° с.ш. 78.73° в.д.
Глубина 0-5 км.
Сведения об ощутимости (по шкале МSК-64): п.Коныролен 2 балла.


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