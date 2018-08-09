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Движение по Жандосова и Назарбаева будет перекрыто в Алматы

Проводятся дорожно-строительные работы.

Фото : из открытых источников9 августа 2018, 16:00

В Алматы в связи с проводимыми дорожно-строительными работами будут перекрыты участки дорог на улицах Жандосова и Назарбаева, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу акима города.

По ул. Жандосова при реконструкции улиц по линии BRT, движение автотранспорта от ул. Навои до ул. Тимирязева будет временно приостановлено с 09 августа в период с 23:00 до 06:00 часов.

По пр. Назарбаева движение транспортных средств от ул. Сатпаева до пр. Абая будет перекрыто с сегодняшнего дня до 06:00 часов 10 августа.


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