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В Костанайской области нашли женщину, пропавшую год назад

Жительница поселка Качар Виктория Курочкина исчезла 24 сентября 2017 года.

Фото : kstnews.kz9 августа 2018, 20:37

В Костанайской области нашли женщину, пропавшую год назад, сообщает Zakon.kz со ссылкой на Костанайские новости.

Виктория Курочкина, мать двоих детей, пропала 24 сентября 2017 года. В день исчезновения Виктория оставила телефон у детей и сказала, что ненадолго отлучится.

По словам сестры Виктории, женщину полицейские нашли в России. На данный момент это вся информация.


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