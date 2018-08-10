В отношении Константина Горожанкина начато досудебное расследование

Поводом стало высказывание Горожанкина в соцсети.

В отношении члена совета директоров АО "Казконтент" Константина Горожанкина начато досудебное расследование, сообщает Zakon.kz.

Об этом на странице в Facebook написал председатель правления АО "Казконтент" Евгений Кочетов.

"1. Министерством информации и коммуникаций 8 августа было направлено официальное обращение в МВД по поводу высказывания Горожанкина. Данный факт ДВД г.Алматы зарегистрирован в ЕРДР по статье 174 части 1 Уголовного кодекса Республики Казахстан (возбуждение социальной, национальной, родовой, расовой, сословной или религиозной розни).

Проводится досудебное расследование.

2. Горожанкин был избран в качестве независимого члена СД так как являлся авторитетным представителем интернет-индустрии и IT сообщества Казахстана с хорошей репутацией.

3. Функции независимых членов СД АО Qazcontent осуществляются безвозмездно. То есть не числится в качестве штатного работника и не получает заработную плату.

4. За время работы претензий к качеству его работы не возникало. Однако его последние высказывания не совместимы с работой в АО Qazcontent. В связи с чем Константин Горожанкин исключен из состава СД Qazcontent и больше не является независимым директором", - говорится в сообщении.

Поводом стало высказывание Горожанкина в соцсети. Под постом об окончании расследования резонансного дела - изнасилования мальчика в Туркестанской области. В комментариях к посту из один из пользователей Facebook задался вопросом: "В чем причина такого уровня гомосексуализма среди тамошней молодежи", на что Горожанкин ответил: "Это гены. В записках путешественников в Казахстане 19 века часто упоминалось скотоложство и гомосексуализм среди местного населения".

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