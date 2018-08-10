В 111 километрах от Алматы зарегистрировано землетрясение
Магнитуда MPV 3.9
Фото : inform.kz10 августа 2018, 00:22
Сетью сейсмических станций ГУ «СОМЭ КН МОН РК» 9 августа 2018 года в 20 часов 44 минут 56 секунд Алматинского времени (14 часов 44 минут 56 секунд по Гринвичу) зарегистрировано землетрясение, сообщает Zakon.kz.
Эпицентр землетрясения расположен в 111 км на северо-восток от Алматы на территории Казахстана. Энергетический класс землетрясения 8.8, магнитуда MPV 3.9. Координаты эпицентра 43.81° с.ш. 78.01° в.д. Глубина 15 км.
Сведений об ощутимости нет.
Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!
сообщить об ошибке
Сообщить об ошибке
4932023-01c11452e4ff3fca95858d1da14bcf6b
Сейчас читают
Читайте также
Загрузка...