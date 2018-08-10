В 111 километрах от Алматы зарегистрировано землетрясение

Магнитуда MPV 3.9

Сетью сейсмических станций ГУ «СОМЭ КН МОН РК» 9 августа 2018 года в 20 часов 44 минут 56 секунд Алматинского времени (14 часов 44 минут 56 секунд по Гринвичу) зарегистрировано землетрясение, сообщает Zakon.kz.

Эпицентр землетрясения расположен в 111 км на северо-восток от Алматы на территории Казахстана. Энергетический класс землетрясения 8.8, магнитуда MPV 3.9. Координаты эпицентра 43.81° с.ш. 78.01° в.д. Глубина 15 км.

Сведений об ощутимости нет.





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