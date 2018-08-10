"Кайрат" проиграл чешскому клубу в матче Лиги Европы

Алматинцы играли в гостях.

Футболисты "Кайрата" проиграли чешской "Сигме" в первом матче третьего отборочного раунда Лиги Европы, передает Vesti.kz.

Игра проходила на стадионе "Андрув" в Оломоуце и завершилась со счетом 2:0 в пользу хозяев. С ее протоколом можно ознакомиться здесь.

На 21-й минуте полузащитник "Сигмы" Мартин Сладки открыл счет. В этом эпизоде защитники "Кайрата" допустили ошибку, выключившись из-за падения своего бразильского одноклубника Хуана Фелипе.

В первом тайме случилось еще и удаление Гафуржана Суюмбаева. На 36-й минуте защитник "Кайрата" получил прямую красную карточку и привез опасный штрафной в свои ворота, который, к счастью алматинцев, не закончился голом.

Зато забить у "Сигмы" получилось в начале второго тайма. Автором гола у чехов на 50-й минуте стал нападающий Вацлав Пиларж.

У "Кайрата" был шанс сократить счет, забив столь нужный гостевой гол. На 68-й минуте удаление случилось уже у "Сигмы" - прямую красную карточку получил защитник Михал Вепршек. Штрафной вызвался пробить Фелипе - удар бразильца пришелся в каркас ворот чехов.

Ответный матч между "Кайратом" и "Сигмой" пройдет 16 августа в Алматы и начнется в 20:00 по времени Астаны. Победитель этой пары в раунде плей-офф квалификации ЛЕ встретится с сильнейшим в противостоянии между испанской "Севильей" и литовским "Жальгирисом" (первый матч пройдет этой ночью и начнется 1:45).

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