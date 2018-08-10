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Женщина с инсультом прождала скорую помощь два дня

По данному факту проводится проверка.

Фото : vk.com/a_kolesov10 августа 2018, 06:17

Жительница деревни Черногубово Тверской области два дня ждала приезда скорой помощи. О случившемся рассказал ее супруг Александр Колесов.

По его словам, история началась 3 августа — в этот день женщина пожаловалась на сильную головную боль, слабость и дрожь. Она решила вызвать скорую, однако врачи объяснили ее состояние резкой переменой погоды и отказались приезжать. Ей посоветовали выпить две таблетки валерьянки и таблетку анальгина.

К вечеру второго дня женщине стало хуже. "Супругу начало трясти, голова кружилась даже когда она лежала, и по-прежнему болела сзади справа. Пришла соседка с тонометром, померили давление — 180/120", — рассказал Колесов. В этот раз врачи согласились приехать. Пациентке измерили давление, сняли кардиограмму, сделали укол магнезии и посоветовали обратиться к терапевту.

На утро женщина уже не могла вставать с кровати. После трех часов ожидания в скорой помощи снова заявили об отказе приезжать, и супругу пришлось самостоятельно везти Колесову к врачу. Ей диагностировали инсульт и экстренно госпитализировали. В данный момент ее состояние оценивается как стабильное тяжелое.

В региональном управлении Следственного комитета сообщили, что по данному факту проводится проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение.

Источник: Lenta.ru.


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