Водителей четырех Gelandewagen оштрафовали в Алматы за препятствие движению

Свои нарушения они признали сразу, уточнив, что даже не задумывались о противоправности этих действий.

Полиция Алматы приняла меры к водителям, намеренно создавшим препятствие на дороге, передает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу ДВД города.

В 17.45 час. и в 17.48 час. в ЦОУ ДВД поступили два сообщения о том, что по проспекту Толе би, в западном направлении, западнее Восточной объездной автомобильной дороги, на путепроводе несколько автомашин марки Mercedes Gelandewagen, черного цвета, перекрывают проезд и препятствуют проезду другого автотранспорта.

«Для проверки данной информации и принятия мер на указанный участок были направлены автоэкипажи специализированного батальона, которыми были задержаны четыре автомашины указанной марки. В результате разбирательства на водителей составлены административные протоколы по ст.597 и ч.1 КРК об АП - остановка, стоянка на путепроводе. Водители – мужчины в возрасте от 31 года до 43 лет, являются жителями Алматинской области. Свои нарушения они признали сразу, уточнив, что даже не задумывались о противоправности этих действий. Но на самом деле в условиях крупного мегаполиса, где автомобильный трафик весьма интенсивный, такие оплошности сразу же сказываются на пропускной способности и дорожной безопасности в целом. Благодарим активную часть граждан за своевременные сигналы о фактах нарушений ПДД. Отметим, что у ДВД на протяжении последних лет уже сформирован пул гражданских активистов, кому не безразличны вопросы безопасности на дорогах», - информировал начальник Управления административной полиции ДВД Алматы полковник полиции Жандос Мураталиев.

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