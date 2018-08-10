Новый, невероятно мощный Galaxy Note9 доступен для предзаказа в Казахстане

В Казахстане новинка поступит в продажу 31 августа.

Samsung представляет Galaxy Note9 с длительным временем автономной работы, усовершенствованным пером S Pen и "умной" камерой.

В Казахстане новинка поступит в продажу 31 августа, но уже сейчас можно сделать предзаказ версии с памятью 128 Гб (512 Гб появится в продаже позднее) на официальном сайте компании до 26 августа. Покупатель, сделавший предоплату, получит вместе с Note9 супер подарки – беспроводные наушники JBL T450bt с мощными басами и автономной работой до 11 часов, а также "умные" часы из нержавеющей стали Gear S3 frontier, работающие до 4 дней без подзарядки. Предоплату также можно совершить в кредит.

Главные преимущества смартфона Galaxy Note9:

Увеличенное время автономной работы: Note9 получил аккумулятор емкостью 4000 мАч! Заряда батареи хватит для того, чтобы говорить по телефону, отправлять сообщения, играть в игры и смотреть фильмы с раннего утра до поздней ночи.

Перо S Pen: достаточно нажать на кнопку стилуса, чтобы сделать селфи и групповое фото, перелистнуть слайд презентации, поставить на паузу или запустить видео и многое другое. До конца 2018 года количество приложений, работающих с расширенными функциями S Pen, будет расширено.

"Умная" камера": технология искусственного интеллекта анализирует снимки и выдает реалистичные фотографии с яркими цветами и высокой четкостью, а также сообщает, если на фото что-то не так, например, если изображение размыто, человек моргнул или снимок получился засвеченным. Камера подстраивается к освещению по аналогии с человеческим глазом и обеспечивает отличные снимки даже в темноте.

Кроме того, новинка получила самый большой в линейке Super AMOLED экран Infinity Display с диагональю 6,4 дюйма и впечатляющую встроенную память 128 Гб, благодаря которой больше нет смысла экономить место для фото, видео и приложений.

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