ЦИК готовится к выборам депутатов Сената Парламента от города Шымкента

Сами выборы депутатов пройдут 5 октября 2018 года.

Сегодня состоялось заседание Центральной избирательной комиссии РК «О назначении выборов депутатов Сената Парламента РК от города Шымкента» намеченных на 5 октября 2018 года, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу ЦИК РК.

Мероприятие было посвящено выполнению задач по реализации Указа Президента РК от 9 августа 2018 года о назначении выборов депутатов Сената от Шымкента.

Открывая заседание, председатель ЦИК РК Б. Имашев отметил, что основанием для назначения внеочередных выборов послужил Указ Президента от 19 июня 2018 года о создании новой административно-территориальной единицы – города республиканского значения Шымкента, не имеющего представительства в Сенате Парламента.

На заседании Центризбиркома были рассмотрены два вопроса: об утверждении Календарного плана основных мероприятий по подготовке и проведению выборов депутатов Сената Парламента РК от города Шымкента и об утверждении форм избирательных документов по выборам депутатов. Также участники заседания акцентировали внимание на основных этапах избирательной кампании: выдвижение, регистрация, проведение предвыборной агитации.

Как было отмечено, выдвижение кандидатов продлится до 4 сентября и оно может осуществляться, как на сессии маслихата города Шымкента, так и в порядке самовыдвижения.

"Депутатом Сената Парламента может быть гражданин Казахстана не моложе 30 лет, имеющий высшее образование и стаж работы не менее пяти лет, а также постоянно проживающий на территории нашей страны последние десять лет и не менее трех лет в регионе, который он представляет. Также он не должен иметь судимости, которая не погашена или не снята в установленном законом порядке. Кроме того, он не должен быть признан судом в установленном законом порядке виновным в совершении коррупционного преступления и коррупционного правонарушения. Регистрация кандидатов завершится 14 сентября. Для регистрации в качестве кандидата в депутаты Сената Парламента претендентам необходимо получить поддержку определенного числа выборщиков – депутатов маслихата города Шымкента", - говорится в сообщении ЦИК.

Предвыборная агитация начнется 15 сентября и завершится в 00 часов 4 октября 2018 года. Кандидатам в депутаты Сената Парламента на проведение предвыборной агитации будут выделены средства из республиканского бюджета.

"Выборы проводятся одновременно по двум мандатам депутатов Сената Парламента. В связи с чем, утверждены некоторые формы избирательных документов на предстоящую избирательную кампанию: избирательного бюллетеня, протокола избирательной комиссии о результатах подсчета голосов и сообщения о результатах подсчета голосов на выборах депутатов Сената.Срок полномочий избираемых депутатов Сената Парламента от города Шымкента будет соответствовать сроку полномочий депутатов Сената, избранных от других регионов республики в 2014 и 2017 годах", - отмечено в сообщении в ЦИК.

Центральная избирательная комиссия Республики Казахстан осуществляет общее руководство организацией и проведением выборов депутатов Сената Парламента от города Шымкента.

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